Porsche представил спорткар за $620 тысяч

Немецкая компания Porsche представила новый автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25.

Об этом сообщает Car and Driver.

Компания планирует изготовить только 30 экземпляров Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25, из которых шесть будут отправлены в Соединенные Штаты.

Отмечается, что в середине транспортного средства установлен 3,8-литровый двойной турбодвигатель с мощностью 690 лошадиных сил. Также спорткар имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Стоимость одной модели – 620 тысяч долларов США, что, в свою очередь, более чем вдвое больше за новый 911 GT2 RS.





Фото: Car and Driver