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На Франковщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 37 млн грн

На Франковщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 37 млн грн

Сотрудники Г У ГФС в Ивано-Франковской области в рамках уголовного производства при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры ликвидировали деятельность «центра минимизации платежей».

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Центр» предоставлял услуги СХД реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и осуществлял перевод безналичных средств в наличные.

Ряд обществ в течение определенного времени осуществляли закупку товаров у официальных производителей, из которых в дальнейшем изготавливали готовую продукцию, большую часть которой реализовывали за наличные средства на территории Украины без должного отражения в налоговом учете вышеуказанных предприятий.

Основными покупателями готовой продукции были небольшие торговые сети, продуктовые магазины, продовольственные лотки на рынках, и тому подобное.

Также установлено, что служебные лица обществ, в бухгалтерии подконтрольных фирм, документально отражали бестоварные хозяйственные операции по приобретению у оптовых баз различных продуктов питания, которые не связаны с производством готовой продукции. В дальнейшем появилась фиктивная реализация этих продуктов в адрес субъектов хозяйствования транзитно-конвертационных групп, действующих по территории Украины.

«По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность группы обществ. Сумма проконвертированных денежных средств „центра минимизации платежей“ составляет около 37 млн гривен, вероятные потери бюджета — 6 млн гривен», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По материалам Finance.UA
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