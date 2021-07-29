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Президент подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу ископаемых

Президент подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу ископаемых. Документ относит такую деятельность к уголовному преступлению.

Об этом сообщает Офис президента.

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«Предусмотренная ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения была малоэффективной. Поэтому закон, который подписал президент, определяет такую деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее», — отметили в ОП.

Закон «О внесении изменений в некоторые подзаконные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» Верховная Рада приняла во втором чтении 15 июля.

Штраф за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения зависит от общей суммы:

  • если добыто полезных ископаемых на сумму более 510 гривен — нарушителям грозит штраф от 8,5 тысячи до 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы до 3 лет;
  • более чем на 1,7 тысячи гривен — от 51 тысячи до 85 тысяч гривен штрафа или ограничением/лишением свободы до 5 лет.

В случае, если незаконная добыча осуществлялась на объектах природно-заповедного фонда, то нарушителям грозит лишение свободы от 3 до 6 лет. Такое же наказание понесут совершившие преступление по предварительному сговору группой лиц, либо ранее судимые за аналогичное действие, либо должностное лицо с использованием служебного положения.

Кроме того, будут лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, если такие действия совершила организованная группа, путем поджога, взрыва, которые повлекли гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжкие последствия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

По материалам РБК-Украина
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