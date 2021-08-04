За последний год сбережения могли делать около 10% украинцев

За последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.
Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики за 2020 год.
По данным статистического ведомства, для 48,4% респондентов доходов было достаточно, но сбережений не делали.
Кроме того, постоянно отказывали в самом необходимом, кроме питания, еще 36,6% украинцев.
Таблица: Госстат
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