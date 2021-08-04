За последний год сбережения могли делать около 10% украинцев

За последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики за 2020 год.

По данным статистического ведомства, для 48,4% респондентов доходов было достаточно, но сбережений не делали.

Кроме того, постоянно отказывали в самом необходимом, кроме питания, еще 36,6% украинцев.



Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

в 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Размер минимума составил 2078,4 гривен в месяц;

в 2021 году средний доход на человека вырос: в прошлом году он был на уровне 9 тыс. грн за месяц, а сейчас составляет 10 015 грн.

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