Фонд госимущества объявил аукцион на аренду терминала «С» аэропорта «Борисполь»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил аукцион на аренду терминала «С» аэропорта «Борисполь».

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Уникальное предложение: объявлен аукцион по аренде терминала „С“ аэропорта „Борисполь“ и прилегающей територии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объект состоит из здания терминала, паркинга, части территории и дороги. Его общая площадь — 3,079 кв. м. Стартовая цена составляет 127 589 грн/мес.

По информации пресс-службы, терминал «С» функционировал с 1995 по 2012 годы и был предназначен прежде всего для обслуживания самолетов бизнес-авиации. В здании терминала есть отдельные комнаты для отдыха, залы для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов, а также прачечная.