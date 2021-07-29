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Фонд госимущества объявил аукцион на аренду терминала «С» аэропорта «Борисполь»

Фонд госимущества объявил аукцион на аренду терминала «С» аэропорта «Борисполь»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил аукцион на аренду терминала «С» аэропорта «Борисполь».

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Уникальное предложение: объявлен аукцион по аренде терминала „С“ аэропорта „Борисполь“ и прилегающей територии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объект состоит из здания терминала, паркинга, части территории и дороги. Его общая площадь — 3,079 кв. м. Стартовая цена составляет 127 589 грн/мес.

По информации пресс-службы, терминал «С» функционировал с 1995 по 2012 годы и был предназначен прежде всего для обслуживания самолетов бизнес-авиации. В здании терминала есть отдельные комнаты для отдыха, залы для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов, а также прачечная.

По материалам Espreso.tv
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