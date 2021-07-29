Фонд госимущества объявил аукцион на аренду терминала «С» аэропорта «Борисполь»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил аукцион на аренду терминала «С» аэропорта «Борисполь».
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ФГИУ.
«Уникальное предложение: объявлен аукцион по аренде терминала „С“ аэропорта „Борисполь“ и прилегающей територии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объект состоит из здания терминала, паркинга, части территории и дороги. Его общая площадь — 3,079 кв. м. Стартовая цена составляет 127 589 грн/мес.
По информации пресс-службы, терминал «С» функционировал с 1995 по 2012 годы и был предназначен прежде всего для обслуживания самолетов бизнес-авиации. В здании терминала есть отдельные комнаты для отдыха, залы для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов, а также прачечная.
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