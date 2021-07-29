Регулятор установил единую предельную цену на всех сегментах энергорынка

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам на заседании 6 августа приняла решение установить предельные максимальные цены на балансирующем рынке электроэнергии на уровне не выше рынка «на сутки вперед».

Об этом известно с заседания Нацкомиссии.

«С 10 августа 2021 года участникам рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию в торговой зоне» ОЭС Украины «указывать цену, которая не превышает ограничение цены на РСВ на этот расчетный период», — говорится в проекте постановления НКРЭКУ.

Член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время заседания пояснил, что регулятор «фактически устанавливает единый рынок price caps (предельных цен) на всех сегментах рынка» и призвал всех участников покупать электроэнергию «по той цене, по которой нужно».

«Спрос должен совпадать с предложением. Спрос не должен формировать максимальную цену и не должен быть рынок исключительно генерирующих субъектов», — подчеркнул он.

Кроме того, Нацкомиссия установила предельную нижнюю границу обязательной покупки электрической энергии на рынке «на сутки вперед» на уровне 30% от объема фактических технологических потерь электрической энергии, ранее она составляла 90%.