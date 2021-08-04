Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать

Сегодня в Украине около 11,5 миллионов пенсионеров. У нас стареющая нация. Количество пенсионеров будет только расти по сравнению с работающими специалистами.

По прогнозам ООН, через 30 лет 40% населения Украины — это будут пенсионеры. Как можно структурировать пенсионные доходы и что надо сделать на государственном уровне для старта пенсионной реформы?

На одного украинца, работающего — один пенсионер. Почему так?

Сейчас один работающий украинец своими налоговыми отчислениями (22% ЕСВ) обеспечивает одного пенсионера. И это очень тревожная пропорция.

Пенсионная система работает эффективно, когда этот коэффициент составляет 0,3−0.4 пенсионера на 1 работающего.

Одна из причин такого соотношения — миграция людей активного возраста.

Всего в Украине насчитывается 16 млн экономически активных украинцев. Безработных в среднем — 1,5 млн.

Трудовых мигрантов — по разным оценкам примерно 3,5 млн, из которых только в Польше работает где-то 2−2,5 млн.

Выходит, что если вычесть из 16 млн безработных и мигрантов, то как раз получается 11 млн рабочих, которые платят свои налоги в Украине.

Банально — у нас очень мало работающих специалистов. Если бы в стране работало около 20 млн, даже при таком высоком уровне тенизации экономики можно было бы обеспечить пенсиями 11 млн человек.

Около 40% работников получают часть своей зарплаты в конвертах

Другая причина — оптимизация налогов. Большинство предприятий уменьшают официальную часть заработной платы, от которой уплачивается 22% ЕСВ.

По разным оценкам где-то 40% работников получают часть своей зарплаты в конвертах.

В итоге, если посчитать: средняя заработная плата сейчас составляет 13 тыс. грн. 22% ЕСВ от этой суммы — получим около 2800 грн на пенсию.

Сколько надо, чтобы обеспечить пенсии на уровне 4 тыс. грн

Если бы все работодатели вышли из тени и начали выплачивать заработные платы по полной ставке, то доходы бюджета от уплаты ЕСВ могли бы вырасти на 20−30% от того, что имеем сейчас.

По крайней мере это позволило бы почти полностью закрыть дефицит Пенсионного фонда, который каждый год составляет от 170 до 200 млрд грн.

По аналитическим данным, почти 40% пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. грн пенсии.

Около 16% живут на менее чем 2 тыс. грн. И 19% пенсионерам государство платит от 3 до 4 тыс. грн.

Кроме того, есть ряд экс-чиновников — это судьи, работники администраций, правоохранители и тому подобное, которые получают высокие пенсии от 20 до 100 тыс. грн.

Они также съедают значительную часть Пенсионного фонда.

Чтобы стабильно обеспечить по крайней мере такой несущественный уровень пенсий в 3,5−4 тыс. гривен 11 миллионам украинцам, Пенсионный фонд должен получать 500−550 млрд грн с налога ЕСВ.

Почему не работает обязательное пенсионное накопление

В идеале в структуре пенсионного дохода человека более 50% должны занимать доходы от добровольного (3-й уровень) и обязательного (2-й уровень) пенсионного накопления. В таком случае украинцы смогут накапливать и получать достойный пенсионный доход.

Пока же в структуре пенсионного дохода украинцев около 90% занимает солидарное пенсионное обеспечение от уплаты ЕСВ (1-й уровень). То есть фактически работает только первый уровень пенсионной системы.

2-го уровня обязательного пенсионного накопления пока не существует. Отсутствует законодательное поле, в котором было бы четко регламентировано, что Х% (желательно от 3% до 5%) ежемесячно платит работодатель за конкретного работника на его индивидуальный пенсионный счет в определенном финансовом учреждении (частный НПФ или определенный государственный фонд) как обязательное пенсионное накопление.

Нужны также постановления Кабмина, которые бы задавали правила игры в системе обязательного накопления.

То есть у нас просто нет регуляций и финансовой инфраструктуры для работы этого 2-го уровня пенсионной системы.

И прежде чем ее создавать, надо решать экономическую задачу. Ведь если обязать работодателей выплачивать еще 3−5% за работников, то предприятия еще больше уйдут в тень.

Другой вариант — на законодательном уровне регламентировать, чтобы эти проценты были частью в структуре 22% ЕСВ или частью от 18% НДФЛ. Но тогда уменьшатся поступления в Пенсионный фонд (или государственный бюджет). И на выплаты солидарной пенсии 1-го уровня не будет хватать денег и увеличится дефицит Пенсионного фонда или общего государственного бюджета.

Путь экономических стимулов может быть одним из эффективных вариантов решения этого вопроса. Для этого надо на государственном уровне, привлекая профильные министерства, создать стратегию экономического стимулирования с учетом пенсионной реформы.

А именно: выделить приоритетные отрасли, посчитать количество привлеченных на предприятиях этих отраслей специалистов и их уровень зарплат. И для ряда секторов экономики разработать налоговые стимулы, если компании самостоятельно будут делать эти дополнительные начисления по обязательному пенсионному накоплению.

При этом Министерство финансов должно посчитать, сколько бюджет недополучит, если будут введены налоговые стимулы, и какие нужны компенсаторы.

Можно также разработать ряд налоговых стимулов для предприятий, работающих в индустриальных парках, которые планируется реализовать на 25 площадках по всей стране.

Так, если, например, инженер получает 18 тыс. грн и каждый месяц 3% идет как обязательное пенсионное накопление, то в год это в среднем 6 480 грн плюс процент инвестиционного дохода, если Пенсионный фонд сделал удачные инвестиции.

За 15 лет это будет где-то 150 тыс. грн дополнительного пенсионного дохода. Неплохой бонус для выхода на пенсию?

Еще крайне важный вопрос — кто будет управлять фондом, в который перечисляются эти средства.

Эффективнее всего для второго звена пенсионной системы сделать один государственный фонд и несколько частных.

У них должны быть наблюдательные советы из 5−7 членов. Среди которых минимум 3 — это независимые директора.

В частном пенсионном фонде в наблюдательном совете среди независимых директоров должен быть представитель от государства. И инвестиционные банкиры, и топ-менеджеры высокого уровня с хорошей репутацией.

Что нужно для развития добровольного пенсионного накопления

На третьем уровне пенсионных накоплений — добровольных сбережениях — правила игры задают частные пенсионные фонды. Они должны привнести культуру надежных добровольных сбережений.

Сейчас в Украине около 50 частных пенсионных фондов. И для развития добровольного пенсионного накопления здесь пригодится опыт западных пенсионных фондов, которым по сотне лет, у которых есть репутация, высокие рейтинги и доверие вкладчиков.

Но чтобы они приходили на украинский рынок, опять же надо создавать экономические условия. Прежде всего настоящий фондовый рынок, где можно было бы покупать не только ОВГЗ.

То есть должны быть различные финансовые инструменты для инвестиций таких частных пенсионных фондов. Или упростить процедуры, чтобы они могли покупать ценные бумаги и другие инструменты на западных фондовых биржах.

А также понятное законодательное поле и упрощение административных процедур для выхода на украинский рынок.

Успешный «пенсионный» опыт

В большинстве стран Европы работает трехуровневая система пенсионных выплат — солидарная, обязательная система пенсионного накопления и добровольная.

Самые успешные пенсионные фонды и система в целом в Австралии, Норвегии, Дании, Канаде.

Опыт польского соседа для Украины — вполне сопоставимый образец, где средний пенсионный доход поляка составляет $ 400−500 в месяц.

Например, в прошлом году Государственный пенсионный фонд Норвегии заработал своим вкладчикам 123 млрд долл. (!!) благодаря удачным инвестициям. Это примерно как ВВП всей Украины!

Активы под управлением этого норвежского фонда составляют более $ 1 трлн долл.

Самым мощным в мире считается японский Пенсионный фонд. Его активы в управлении оцениваются в 1.5 триллиона долларов.

Александр Бондаренко, директор и соучредитель Бюро инвестиционных программ