Акции BioNTech превысили 300 евро за штуку: инвесторы вкладывают средства в производителей вакцин

Акции производителей мРНК-вакцин от коронавируса, по данным онлайн-издания Manager Magazin, в течение нескольких недель являются фаворитами у инвесторов на фондовых биржах.
Так, 4 августа цена за одну акцию немецкой компании BioNTech преодолела отметку в 300 евро. Это максимум в истории предприятия, пишет Deutsche Welle.
На Франкфуртской бирже 4 августа курс акций BioNTech составил 306 евро (296 евро накануне).
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский регулятор лекарственных средств FDA собирается уже в сентябре выдать вакцине, которую немецкая компания BioNTech производит совместно с американской Pfizer, полноценную регистрацию. На данный момент препарат зарегистрирован в США только для применения в условиях чрезвычайного положения.
Эксперты считают, что наличие «полной» регистрации вакцины поможет убедить скептически настроенных граждан в необходимости сделать прививки и подтолкнет замедленные в США темпы вакцинации. На данный момент около 58% населения США, или 192 млн человек сделали как минимум одну прививку от коронавируса.
Между тем цены на акции американских фармацевтических компаний Moderna и Pfizer в последнее время тоже заметно выросли. Как пишет Manager Magazin, это может быть связано с расчетом на то, что с учетом значительного распространения в мире дельта-варианта инфекции вскоре многим понадобится освежить прививки. Кроме того, инвесторы надеются, что фармацевтическим компаниям удастся найти применение мРНК-технологии и в других областях.
Также стало известно, что Европейская комиссия заключила с компанией Novavax контракт на поставку до 200 млн доз вакцины от коронавируса NVX-CoV2373 при условии ее одобрения европейским регулятором лекарственных средств EMA. После этого цены на акции компании выросли на 20%.
Вакцина от коронавируса NVX-CoV2373 создана на основе инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 и содержит крохотную долю столь характерного для него спайк-белка (S-белка, или «шпильки»). Таким образом, препарат от Novavax работает по давно известному принципу, который используется, в частности, при производстве вакцин против гепатита В или столбняка: иммунная система реагирует на белки в вакцине. При этом иммунная реакция происходит значительно быстрее, потому что организму не нужно вырабатывать S-белки. Считается, что эффективная защита наступает при двукратном применении NVX-CoV2373.
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