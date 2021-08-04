Стало известно, когда японский летающий электрокар выйдет на рынок

Компания Tetra Aviation из Японии представила коммерческий летающий электрокар Mk5, который имеет систему вертикального взлета и посадки, пишет autogid.
Новинка получила 32 вертикальных винта, тонкие крылья и кабину, рассчитанную на перевозку одного человека. Максимальная скорость электромобиля составляет 169 км/ч.
Автомобиль выйдет на рынок уже в следующем году, его стоимость еще не называют. Но новинка уже доступна для предзаказа.
Британские эксперты подсчитали, сколько может стоить летающий автомобиль. Учитывая стоимость страховки, летной лицензии, хранения и парковки, расходов на топливо, общая цена автомобиля составит более 740 тысяч долларов.
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