0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Стало известно, когда японский летающий электрокар выйдет на рынок

Стало известно, когда японский летающий электрокар выйдет на рынок

Компания Tetra Aviation из Японии представила коммерческий летающий электрокар Mk5, который имеет систему вертикального взлета и посадки, пишет autogid.

Новинка получила 32 вертикальных винта, тонкие крылья и кабину, рассчитанную на перевозку одного человека. Максимальная скорость электромобиля составляет 169 км/ч.

Автомобиль выйдет на рынок уже в следующем году, его стоимость еще не называют. Но новинка уже доступна для предзаказа.

Британские эксперты подсчитали, сколько может стоить летающий автомобиль. Учитывая стоимость страховки, летной лицензии, хранения и парковки, расходов на топливо, общая цена автомобиля составит более 740 тысяч долларов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.