Стало известно, когда японский летающий электрокар выйдет на рынок

Компания Tetra Aviation из Японии представила коммерческий летающий электрокар Mk5, который имеет систему вертикального взлета и посадки, пишет autogid.

Новинка получила 32 вертикальных винта, тонкие крылья и кабину, рассчитанную на перевозку одного человека. Максимальная скорость электромобиля составляет 169 км/ч.

Автомобиль выйдет на рынок уже в следующем году, его стоимость еще не называют. Но новинка уже доступна для предзаказа.

Британские эксперты подсчитали, сколько может стоить летающий автомобиль. Учитывая стоимость страховки, летной лицензии, хранения и парковки, расходов на топливо, общая цена автомобиля составит более 740 тысяч долларов.