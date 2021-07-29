По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (34,284 млн грн и 55,170 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (66 и 27), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,90−26,91 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 89,454 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
26,8900 — 70 000
26,8800 — 120 000
26,8800 — 40 000
26,8800 — 27 000
26,8800 — 50 000
26,8800 — 50 000
26,8800 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,8900 — 77 777
26,8900 — 3 000
26,8900 — 111 000
26,8900 — 10 000
26,8900 — 20 000
26,8900 — 120 000
26,8900 — 30 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,9120 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,8642 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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