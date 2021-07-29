Государство будет финансировать программы для развития вагоностроения в Украине — Шмыгаль

Государство будет стимулировать и финансировать программы по развитию вагоностроения в Украине.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга в рамках рабочей поездки в Черкасскую область.
«Развитие качественного железнодорожного сообщения, качественного подвижного состава — это один из приоритетов, потому что, кроме комфорта для людей, это еще и весомый фактор, который способствует экономическому развитию. Мы будем финансировать и стимулировать программы по развитию собственного вагоно- и локомотивостроения в Украине», — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что во время совещания у Президента Украины Владимира Зеленского 5 августа речь шла о том, что работникам Укрзализныци выплатили повышенную на 10% зарплату, и о необходимости обновлении подвижного состава Укрзализныци, поэтому это также в приоритете деятельности Президента и правительства.
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