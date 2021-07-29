Верховная Рада купила новых автомобилей на 18 миллионов гривен

На закупку новых автомобилей для Верховной Рады потратили более чем полмиллиона долларов из карманов налогоплательщиков.

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 млн грн ($ 667 000).

Согласно соглашению от 6 августа на портале ProZorro, по результатам автобаза Управления делами аппарата украинского парламента договорилось с ООО «Артмотор» о закупке 21 автомобиля, передает Интерфакс-Украина.



Стоимость одного транспортного средства составляла 852 857 грн ($ 31 600).