0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Верховная Рада купила новых автомобилей на 18 миллионов гривен

На закупку новых автомобилей для Верховной Рады потратили более чем полмиллиона долларов из карманов налогоплательщиков.

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 млн грн ($ 667 000).

Согласно соглашению от 6 августа на портале ProZorro, по результатам автобаза Управления делами аппарата украинского парламента договорилось с ООО «Артмотор» о закупке 21 автомобиля, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость одного транспортного средства составляла 852 857 грн ($ 31 600).

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.