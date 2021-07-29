Сытник — о расследовании хищений в ПриватБанке: решение ВАКС больно ударило по делу

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета «больно ударило» по этому делу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Сытника на координационном совещании правоохранителей.
Глава НАБУ выразил обеспокоенность решением ВАКС отменить заочный арест Дубилета.
Это, по его словам, препятствует дальнейшему расследованию дела.
«Это решение Апелляционной палаты ВАКС больно ударило по делу», — заявил Сытник.
Отмена заочного ареста подозреваемого связана с пробелами в Уголовном процессуальном кодексе касательно международного розыска.
Сытник также отметил, что дело ПриватБанка — «чрезвычайно сложное» и в нем замешаны влиятельные люди, имена которых «и так все знают».
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