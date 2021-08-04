Названы самые популярные автомобили в Японии за июль 2021 года

Японская ассоциация автомобильных дилеров (JADA) 5 августа опубликовала результаты продаж новых авто в стране за июль 2021 года.
Бестселлеры сохранили свои позиции: первое место среди легковушек вновь досталось Toyota Yaris, в сегменте кей-каров – Honda N-BOX.
Но есть и новички. В десятку лидеров смогла войти Toyota Aqua второго поколения. Самое удивительное, что этот автомобиль представили только 19 июля.
Напомним, Aqua второго поколения не отличается от предшественницы по габаритам кузова, но у нее на 50 мм больше колесная база. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем M15A-FXE (91 л. с.) и электромотором 1hm мощностью 59 кВт (80 л. с.).
Хорошо идут дела и у другого дебюта 2021 года – кроссовера Honda Vezel второго поколения. Он стал доступен в апреле. Спрос на машину подскочил в 2,5 раза по сравнению с июлем 2020-го.
Вот как выглядит топ-10 продаж легковых автомобилей за июль 2021 года (в скобках – динамика относительно июля 2020 года):
Toyota Yaris – 23 200 шт. (165,7%);
Toyota Roomy – 14 807 шт. (226,8%);
Toyota Corolla – 9242 шт. (84,1%);
Toyota Alphard – 8964 шт. (106,1%);
Toyota Aqua – 7902 шт. (217%);
Honda Vezel – 7573 шт. (258%);
Toyota Raize – 7530 шт. (61,3%);
Toyota Harrier – 6780 шт. (72,2%);
Nissan Note – 6657 шт. (98,9%);
Toyota Voxy – 6372 шт. (119,9%).
Статистика по кей-карам следующая:
Honda N-BOX – 16 992 шт. (104,7%);
Suzuki Spacia – 10 983 шт. (82,3%);
Daihatsu Move – 8979 шт. (89,1%);
Daihatsu Tanto – 7895 шт. (60,2%);
Daihatsu Mira – 5938 шт. (92,7%);
Suzuki Hustler – 5635 шт. (63,8%);
Daihatsu Taft – 5552 шт. (88,1%);
Suzuki Alto – 4267 шт. (83%);
Nissan Roox – 3868 шт. (48,6%);
Honda N-WGN – 3707 шт. (60,1%).
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