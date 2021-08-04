Названы самые популярные автомобили в Японии за июль 2021 года

Японская ассоциация автомобильных дилеров (JADA) 5 августа опубликовала результаты продаж новых авто в стране за июль 2021 года.

Бестселлеры сохранили свои позиции: первое место среди легковушек вновь досталось Toyota Yaris, в сегменте кей-каров – Honda N-BOX.

Но есть и новички. В десятку лидеров смогла войти Toyota Aqua второго поколения. Самое удивительное, что этот автомобиль представили только 19 июля.

Напомним, Aqua второго поколения не отличается от предшественницы по габаритам кузова, но у нее на 50 мм больше колесная база. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем M15A-FXE (91 л. с.) и электромотором 1hm мощностью 59 кВт (80 л. с.).

Хорошо идут дела и у другого дебюта 2021 года – кроссовера Honda Vezel второго поколения. Он стал доступен в апреле. Спрос на машину подскочил в 2,5 раза по сравнению с июлем 2020-го.

Вот как выглядит топ-10 продаж легковых автомобилей за июль 2021 года (в скобках – динамика относительно июля 2020 года):

Toyota Yaris – 23 200 шт. (165,7%);

Toyota Roomy – 14 807 шт. (226,8%);

Toyota Corolla – 9242 шт. (84,1%);

Toyota Alphard – 8964 шт. (106,1%);

Toyota Aqua – 7902 шт. (217%);

Honda Vezel – 7573 шт. (258%);

Toyota Raize – 7530 шт. (61,3%);

Toyota Harrier – 6780 шт. (72,2%);

Nissan Note – 6657 шт. (98,9%);

Toyota Voxy – 6372 шт. (119,9%).

Статистика по кей-карам следующая:

Honda N-BOX – 16 992 шт. (104,7%);

Suzuki Spacia – 10 983 шт. (82,3%);

Daihatsu Move – 8979 шт. (89,1%);

Daihatsu Tanto – 7895 шт. (60,2%);

Daihatsu Mira – 5938 шт. (92,7%);

Suzuki Hustler – 5635 шт. (63,8%);

Daihatsu Taft – 5552 шт. (88,1%);

Suzuki Alto – 4267 шт. (83%);

Nissan Roox – 3868 шт. (48,6%);

Honda N-WGN – 3707 шт. (60,1%).