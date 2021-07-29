Около 300 тыс. проблемных еврономеров не могут растаможить

Несколько сотен тысяч еврономеров не могут воспользоваться льготными условиями растаможки из-за законодательных недочетов. Об этом сообщил юрист ОО «Авто Евро Сила» Иван Казачук.
Напомним, на днях Гостаможня обнародовала статистику, согласно которой с начала действия закона о льготной растаможке в бюджет поступило 600 млн грн — за три месяца ею воспользовалось 17 тыс. авто. Лидерами по растаможке являются Закарпатская, Киевская и Одесская области.
Нехитрыми вычислениями можно спрогнозировать, что до конца отведенного времени растаможиться успеет еще примерно такое же количество еврономеров .То есть всего «легализируется» порядка 34 тыс. машин. При этом ранее заявлялись намного более внушительные цифры в 500−700 тыс. авто.
К примеру, в Киевской области растаможено всего 1,5 тыс. авто.
А тем временем прошла уже половина срока, отведенного еврономерам для узаконивания своих авто на территории Украины.
«Основная причина того, что растаможка „буксует“ — проблемы с оформлением авто, которые „перезаезжали“ со стороны РФ. Таких около 150 тыс. авто. С этими трудностями сталкиваются водители из пяти областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области. Не спасают даже подготовленные документы. Всему виной — плохо выписанный закон», — говорит Казачук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцинВчера, 14:25 - 1414 11
Сколько биогазовых станций за год ввели в эксплуатацию в УкраинеВчера, 13:41 - 647 7
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более 200 тысяч гривен4 ч. назад - 1063 6
Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границу3 ч. назад - 5010 5
Счета всех банков объединят в одном мобильном приложенииВчера, 19:00 - 1849 5
Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границу3 ч. назад - 5010 5
В августе некоторые пенсионеры получат повышенные пенсииВчера, 16:00 - 3556 1
Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысячВчера, 14:41 - 2176 3
Счета всех банков объединят в одном мобильном приложенииВчера, 19:00 - 1849 5
С 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новому3 ч. назад - 1607
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбитуВчера, 11:11 - 218 2
В Украине провели испытания беспилотника BayraktarПозавчера, 09:47 - 261
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 921 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1174 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1777 7