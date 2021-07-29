0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 140 0

Около 300 тыс. проблемных еврономеров не могут растаможить

Около 300 тыс. проблемных еврономеров не могут растаможить

Несколько сотен тысяч еврономеров не могут воспользоваться льготными условиями растаможки из-за законодательных недочетов. Об этом сообщил юрист ОО «Авто Евро Сила» Иван Казачук.

Напомним, на днях Гостаможня обнародовала статистику, согласно которой с начала действия закона о льготной растаможке в бюджет поступило 600 млн грн — за три месяца ею воспользовалось 17 тыс. авто. Лидерами по растаможке являются Закарпатская, Киевская и Одесская области.

Нехитрыми вычислениями можно спрогнозировать, что до конца отведенного времени растаможиться успеет еще примерно такое же количество еврономеров .То есть всего «легализируется» порядка 34 тыс. машин. При этом ранее заявлялись намного более внушительные цифры в 500−700 тыс. авто.

К примеру, в Киевской области растаможено всего 1,5 тыс. авто.

А тем временем прошла уже половина срока, отведенного еврономерам для узаконивания своих авто на территории Украины.

«Основная причина того, что растаможка „буксует“ — проблемы с оформлением авто, которые „перезаезжали“ со стороны РФ. Таких около 150 тыс. авто. С этими трудностями сталкиваются водители из пяти областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области. Не спасают даже подготовленные документы. Всему виной — плохо выписанный закон», — говорит Казачук.

Справка Finance.ua:

  • штраф составляет 8500 грн. и выносится полицейским на месте совершения правонарушения (ч.8 ст. 121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.
  • если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового (ч.9 ст. 121 КУоАП). По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль задерживается на штрафплощадке.
  • за превышение срока временного ввоза или транзита авто более чем на тридцать суток, а также в случае его утраты или разукомплектования, предусмотрен штраф 170 000 грн. или его конфискация (ч. 6 ст. 481 и ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса).
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.