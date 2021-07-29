Около 300 тыс. проблемных еврономеров не могут растаможить

Несколько сотен тысяч еврономеров не могут воспользоваться льготными условиями растаможки из-за законодательных недочетов. Об этом сообщил юрист ОО «Авто Евро Сила» Иван Казачук.

Напомним, на днях Гостаможня обнародовала статистику, согласно которой с начала действия закона о льготной растаможке в бюджет поступило 600 млн грн — за три месяца ею воспользовалось 17 тыс. авто. Лидерами по растаможке являются Закарпатская, Киевская и Одесская области.

Нехитрыми вычислениями можно спрогнозировать, что до конца отведенного времени растаможиться успеет еще примерно такое же количество еврономеров .То есть всего «легализируется» порядка 34 тыс. машин. При этом ранее заявлялись намного более внушительные цифры в 500−700 тыс. авто.

К примеру, в Киевской области растаможено всего 1,5 тыс. авто.

А тем временем прошла уже половина срока, отведенного еврономерам для узаконивания своих авто на территории Украины.

«Основная причина того, что растаможка „буксует“ — проблемы с оформлением авто, которые „перезаезжали“ со стороны РФ. Таких около 150 тыс. авто. С этими трудностями сталкиваются водители из пяти областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области. Не спасают даже подготовленные документы. Всему виной — плохо выписанный закон», — говорит Казачук.

Справка Finance.ua:

штраф составляет 8500 грн. и выносится полицейским на месте совершения правонарушения (ч.8 ст. 121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.

если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового (ч.9 ст. 121 КУоАП). По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль задерживается на штрафплощадке.