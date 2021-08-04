Украина в июле импортировала рекордные с начала года объемы газа

В июле 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 498 млн куб. м — это самый большой показатель в 2021 году. Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы в июле составил 54,38 млн куб. м.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
По данным пресс-службы, 93% объема газа импортировано виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. По условиям действующего контракта с «Газпромом», необходимые объемы импортируемого/экспортируемого топлива можно замещать виртуально, то есть делать взаимозачет между операторами ГТС двух стран. Это позволяет компании существенно сэкономить на транспортировке.
Как отмечается в сообщении, остается открытым вопрос о создании виртуальной точки со Словакией. Оператор ГТС Украины продолжает работать в этом направлении — создана соответствующая рабочая группа с Секретариатом Энергетического Сообщества, с ACER.
«Смысл виртуальных точек даже не в экономии, а в расширении возможностей для импорта газа. Если раньше нам нужно было физически вывести газ для транзита, а потом в ограниченных объемах качать назад, то сейчас все значительно проще. Фактически мы можем импортировать газ в объемах транзита с помощью виртуального реверса. Это сняло много вопросов, много технических и физических ограничений. Частично успех закачки в хранилища в прошлом году произошел благодаря виртуальным точкам. Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024 года», — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
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