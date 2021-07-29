Банки за год коммерческого использования BankID получили 71 миллион гривен дохода

За первый год коммерческого использования системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов-поставщиков услуг доход в размере 71 млн грн за успешные электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
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«Прошел год с момента внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ в июле 2020 года. В течение этого времени к системе активно присоединялись банки, небанковские финансовые учреждения, телеком-операторы, негосударственные пенсионные фонды и другие коммерческие учреждения, — рассказала заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Васильева. — Кроме финансовой мотивации, украинские банки получают и ряд других преимуществ благодаря присоединению к Системе BankID НБУ. В частности, это положительно влияет на лояльность клиентов к банку, который сегодня предлагает востребованный сервис».
Ежедневно с использованием Системы BankID НБУ проводится почти 60 тысяч успешных электронных дистанционных идентификаций пользователей.
Инфографика: НБУ
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