Банки за год коммерческого использования BankID получили 71 миллион гривен дохода

За первый год коммерческого использования системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов-поставщиков услуг доход в размере 71 млн грн за успешные электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Прошел год с момента внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ в июле 2020 года. В течение этого времени к системе активно присоединялись банки, небанковские финансовые учреждения, телеком-операторы, негосударственные пенсионные фонды и другие коммерческие учреждения, — рассказала заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Васильева. — Кроме финансовой мотивации, украинские банки получают и ряд других преимуществ благодаря присоединению к Системе BankID НБУ. В частности, это положительно влияет на лояльность клиентов к банку, который сегодня предлагает востребованный сервис».

Ежедневно с использованием Системы BankID НБУ проводится почти 60 тысяч успешных электронных дистанционных идентификаций пользователей.



Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

коммерческая модель системы BankID НБУ внедрена в июле 2020 года. Она позволяет банкам-идентификаторам получать плату от абонентов-поставщиков банковских, финансовых или коммерческих услуг за каждую успешную идентификацию. Административные и государственные услуги в системе не тарифицируются;

сейчас система BankID НБУ насчитывает 36 абонентов-идентификаторов и 75 абонентов — поставщиков услуг (из них 8 банков, предоставляющих банковские услуги).

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