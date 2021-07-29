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Банки за год коммерческого использования BankID получили 71 миллион гривен дохода

Банки за год коммерческого использования BankID получили 71 миллион гривен дохода

За первый год коммерческого использования системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов-поставщиков услуг доход в размере 71 млн грн за успешные электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Прошел год с момента внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ в июле 2020 года. В течение этого времени к системе активно присоединялись банки, небанковские финансовые учреждения, телеком-операторы, негосударственные пенсионные фонды и другие коммерческие учреждения, — рассказала заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Васильева. — Кроме финансовой мотивации, украинские банки получают и ряд других преимуществ благодаря присоединению к Системе BankID НБУ. В частности, это положительно влияет на лояльность клиентов к банку, который сегодня предлагает востребованный сервис».

Ежедневно с использованием Системы BankID НБУ проводится почти 60 тысяч успешных электронных дистанционных идентификаций пользователей.


Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • коммерческая модель системы BankID НБУ внедрена в июле 2020 года. Она позволяет банкам-идентификаторам получать плату от абонентов-поставщиков банковских, финансовых или коммерческих услуг за каждую успешную идентификацию. Административные и государственные услуги в системе не тарифицируются;
  • сейчас система BankID НБУ насчитывает 36 абонентов-идентификаторов и 75 абонентов — поставщиков услуг (из них 8 банков, предоставляющих банковские услуги).

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По материалам Finance.UA
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