Правительство ужесточает контроль за погашением долгов по зарплате — Минэкономики

Кабинет Министров усиливает контроль за погашением долгов по заработной плате.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Правительство усиливает контроль за погашением долгов по заработной плате. В частности, будет активизирована работа через проведение еженедельных совещаний на уровне правительства и введено фокусное обсуждение проблематики конкретных органов управления и регионов», — говорится в сообщении.
В очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате приняли участие представители ГК «Укроборонпром», Минэнерго, Государственного космического агентства, Донецкой, Харьковской областей и г. Киев. Присутствовали также представители других органов центральной исполнительной власти, областных государственных администраций, профессиональных союзов.
«Своевременность выплаты заработной платы относится к важнейшим вопросам, которые находятся на постоянном контроле Президента Украины и правительства. Именно поэтому вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы является одним из приоритетов деятельности Минэкономики», — отметил на заседании первый вицепремьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко.
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Отмечено, что сохраняется негативная тенденция к увеличению суммы задолженности. Рост долга за последний месяц произошел в 20 регионах и на предприятиях, подчиненных Минсоцполитики, Государственному космическому агентству, Фонду государственного имущества.
Однако, подчеркивают в Минэкономики, положительные тенденции по постепенному уменьшению уровня задолженности наблюдаются в Донецкой, Харьковской областях, в г. Киеве и предприятиях, подчиненных Минэнерго, и готовность руководства некоторых органов управления активизировать работу по уменьшению задолженности. В частности, представитель Космического агентства Украины озвучила намерения до конца года полностью выплатить все долги по зарплатам на предприятиях, подчиненных агентству.
«Дальнейшая работа Межведомственной рабочей группы будет сконцентрирована на определении предметных и системных мер центральных, местных органов власти в тесном взаимодействии с социальными партнерами — отраслевыми федерациями, профсоюзами. Определена персональная ответственность и наработаны конкретные решения по результатам совещания. Совместными усилиями мы должны найти действенные механизмы, которые позволят остановить рост этого позорного явления», — подчеркнул Любченко.
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