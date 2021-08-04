В США хотят до 2030 года обеспечить на рынке 50% электрокаров

Президент США Джо Байден 5 августа подпишет распоряжение, которым утвердит 2030 год в качестве цели для обеспечения половины всех новых автомобилей электрическими моделями, а также установления новых норм выбросов для транспортных средств.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В Белом доме ссылаются на технологические изменения, которые претерпел рынок на протяжении последних 11 лет. Так, с 2010 года стоимость батарей упала на 85%, в результате чего цена электрокаров приближается к авто на горючем. В то же время их дальность увеличилась, а количество моделей на рынке выросло.
Поэтому в США определили 2030 год как компромиссную цель производителям, чтобы они имели возможность модернизировать свои производственные мощности без потери активов. При этом правительство США частично планирует финансировать этот переход.
Вместе с обновленными требованиями к авто планируется, что изменения позволят сократить выбросы парниковых газов от новых авто на 60% против данных 2020 года.
Как отмечает Reuters, правительство предлагает план по поддержке перехода производителей на новые технологии стоимостью в 174 млрд долларов, в том числе 100 млрд долларов для стимулирования спроса. В то же время «инфраструктурный план» Байдена содержит 7,5 млрд долларов на построение сети станций для зарядки электрокаров.
Эксперты на рынке оценивают инвестиции в электрические средства передвижения до 330 млрд долларов до 2025 года. Сейчас электрокары составляют лишь 2% общих продаж автомобилей в мире, однако доля может вырасти до 24% к 2030 году.
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