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В США хотят до 2030 года обеспечить на рынке 50% электрокаров

В США хотят до 2030 года обеспечить на рынке 50% электрокаров

Президент США Джо Байден 5 августа подпишет распоряжение, которым утвердит 2030 год в качестве цели для обеспечения половины всех новых автомобилей электрическими моделями, а также установления новых норм выбросов для транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В Белом доме ссылаются на технологические изменения, которые претерпел рынок на протяжении последних 11 лет. Так, с 2010 года стоимость батарей упала на 85%, в результате чего цена электрокаров приближается к авто на горючем. В то же время их дальность увеличилась, а количество моделей на рынке выросло.

Поэтому в США определили 2030 год как компромиссную цель производителям, чтобы они имели возможность модернизировать свои производственные мощности без потери активов. При этом правительство США частично планирует финансировать этот переход.

Вместе с обновленными требованиями к авто планируется, что изменения позволят сократить выбросы парниковых газов от новых авто на 60% против данных 2020 года.

Как отмечает Reuters, правительство предлагает план по поддержке перехода производителей на новые технологии стоимостью в 174 млрд долларов, в том числе 100 млрд долларов для стимулирования спроса. В то же время «инфраструктурный план» Байдена содержит 7,5 млрд долларов на построение сети станций для зарядки электрокаров.

Эксперты на рынке оценивают инвестиции в электрические средства передвижения до 330 млрд долларов до 2025 года. Сейчас электрокары составляют лишь 2% общих продаж автомобилей в мире, однако доля может вырасти до 24% к 2030 году.

По материалам Економічна Правда
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