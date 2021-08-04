В Минэкономики сообщили, сколько трудоустроили украинцев

В июле 2021 года зафиксирована положительная динамика по увеличению количества работников, трудоустроенных должным образом.
Об этом сообщило Минэкономики.
С 1 июля по 1 августа в Государственную налоговую службу было подано почти 394 тыс. уведомлений о трудоустройстве, что на 42 тыс. больше, чем в июне этого года и на 35 тыс. больше, чем в июле 2020 года.
«Кампания по легализации трудовых отношений набирает обороты, и сегодня мы уже имеем положительные результаты. В частности, в июле официально трудоустроились на 12% больше граждан, чем в июне. Надеюсь, что эта положительная тенденция сохранится и в дальнейшем. Снижение уровня теневой занятости — один из ключевых шагов для обеспечения социально-экономического развития Украины», — отметила заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.
Активнее всего увеличивалось количество зарегистрированных работников в таких регионах:
Киев (64 тыс. человек);
Днепропетровская область (28 тыс. человек);
Харьковская область (25 тыс. человек).
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