Диалог профсоюзы-работодатели: Зеленский сказал, как должен работать социально-экономический совет

Диалог в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете должен быть максимально результативным.
Такое убеждение выразил Президент Владимир Зеленский, сообщает Офис Президента.
В ОП отметили, что во исполнение норм Закона «О социальном диалоге в Украине» был создан и функционирует Национальный трехсторонний социально-экономический совет и соответствующие территориальные органы.
Как отмечается, для главы государства принципиально, чтобы диалог работников, их профсоюзных представителей, работодателей и органов исполнительной власти и местного самоуправления происходил на основе институциональной базы государства, в пределах закона и был максимально результативным.
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«Если в государстве созданы институты для выработки совместных решений и определения принципов формирования государственной политики в отношении оплаты труда, обеспечения высочайших стандартов охраны труда и одновременно сохранения возможности для развития бизнеса и недопущения чрезмерного фискального давления на работодателей, для поиска компромисса между работниками и работодателями, то эти институты должны работать и показывать людям реальный и понятный результат», — заявил Президент.
Он добавил, что работники должны знать, что деятельность профсоюзов направлена на защиту их прав и повышение гарантий, а у работодателей благодаря этому совету должен быть эффективный цивилизованный инструмент для отстаивания своих интересов.
«Деятельность всех социальных партнеров должна быть направлена на достижение общественного согласия и взаимодействия», — подчеркнул Зеленский.
В ОП подчеркнули, что основная цель Национального и территориальных трехсторонних социально-экономических советов – определение и сближение позиций, достижение общих договоренностей и принятие согласованных решений между представителями профсоюзов, работодателей и исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений.
В то же время с 2016 года деятельность Национального совета не имела надлежащего организационного обеспечения, а следовательно, не могла быть в полной мере эффективной, как это определено законом, отметили в ОП.
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