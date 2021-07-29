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Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границу

Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границу

Должник оплатил 9-летний долг по алиментам на 4 детей, чтобы выехать за границу.

На исполнении в Раховском отделе государственной исполнительной службы в Закарпатской области с июня 2012 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание 4 детей, начиная с декабря 2011 года.

Об этом сообщает Минюст.

С целью предотвращения возможного отчуждения имущества, принадлежащего должнику, государственным исполнителем вынесено постановление об аресте имущества должника и объявлен запрет на его отчуждение, сведения об обременении его имущества зарегистрированы в соответствующих государственных реестрах.

Для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику также применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

В связи с тем, что должник имел намерение трудоустроиться за границей, он был вынужден оплатить задолженность по алиментам в сумме 312 636,29 грн, штраф в сумме 124 169,99 грн и исполнительный сбор в сумме 31 263,70 грн.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве юстиции рассказали, что в случае взаимной договоренности между родителями алименты могут быть уплачены подарком вместо денег, в частности в виде недвижимости.

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По материалам Finance.UA
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