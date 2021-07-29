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ГФС разоблачила предприятие, нелегально хранившее более 700 т горючего

ГФС разоблачила предприятие, нелегально хранившее более 700 т горючего

Сотрудники ГУ ГФС в Ровенской области обнаружили топливо без разрешительных документов. Всего изъято подакцизных товаров на сумму почти 23 млн грн.

﻿Об этом сообщила пресс-служба﻿ Государственной фискальной службы.

По результатам проведенных мероприятий зафиксирован факт осуществления хозяйственной деятельности (хранение горюче-смазочных материалов) без получения лицензии предприятием, которое занимается оптовой торговлей топливом.

Из незаконного оборота изъято подакцизных товаров:

  • дизельное топливо в количестве 532,4 тыс. литров на ориентированную сумму 15972 тыс. грн;
  • бензин А-95 в количестве 229,2 тыс. литров на ориентировочную сумму 6876 тыс. грн;

Проводится сбор материалов о привлечении к ответственности служебных лиц предприятия, совершивших указанное правонарушение.

“По результатам проверок, с начала года сотрудники ГФС в рамках уголовных и административных производств изъяли более 40 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму свыше 1,2 млрд грн. Выявлена и пресечена деятельность 14 крупных незаконных производств ГСМ”, – отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По материалам Finance.UA
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