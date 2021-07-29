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Переселенцам облегчат выплату кредитов: Зеленский подписал закон

Переселенцам облегчат выплату кредитов: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1646-ІХ, освобождающий переселенцев от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

За ненадлежащее исполнение такими лицами из числа ВПЛ обязательств по кредитным договорам не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.

Кредитор обязан осуществить перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПО.

Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается.

Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение переселенцем кредитных обязательств возлагается на РФ как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займов, заключенных до 20 февраля 2014 года с ВПЛ с АР Крым и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года — для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.

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По материалам УНН
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