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Выписано штрафов на 5 млн грн: в Украине проверяют работодателей

Выписано штрафов на 5 млн грн: в Украине проверяют работодателей

Завершился первый месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений и зарплат украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«За это время было начато 1676 инспекционных посещений и выявлено 5026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров. Кроме того, во время проведения проверок заключены трудовые договоры с 2421 работником», — сказано в сообщении.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя, при этом 57% от общего количества незадекларированных работников выполняли работу в пользу ФЛП.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в:

  • Запорожской области (458);
  • Винницкой области (401);
  • Одесской области (323).

Ко всем работодателям, которые допускают к работе работников без оформления трудовых отношений, применены меры привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством:

  • сейчас применено 734 предупреждения относительно плательщиков единого налога первой-третьей группы;
  • наложено более 5 млн грн штрафных санкций к другим работодателям.

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По материалам Finance.UA
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