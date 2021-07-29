Выписано штрафов на 5 млн грн: в Украине проверяют работодателей

Завершился первый месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений и зарплат украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«За это время было начато 1676 инспекционных посещений и выявлено 5026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров. Кроме того, во время проведения проверок заключены трудовые договоры с 2421 работником», — сказано в сообщении.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя, при этом 57% от общего количества незадекларированных работников выполняли работу в пользу ФЛП.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в:

Запорожской области (458);

Винницкой области (401);

Одесской области (323).

Ко всем работодателям, которые допускают к работе работников без оформления трудовых отношений, применены меры привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством:

сейчас применено 734 предупреждения относительно плательщиков единого налога первой-третьей группы;

наложено более 5 млн грн штрафных санкций к другим работодателям.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.