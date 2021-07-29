Куртку Стива Джобса и один из первых компьютеров Apple пустят с молотка

На аукционе «Стив Джобс и Apple» от компании RR Auction продадут несколько классических компьютеров Mac, редкий Apple-1, а также личную куртку-бомбер основателя компании Apple Стива Джобса.
Об этом сообщает Apple Insider.
Кроме этого, на аукцион выставят подписанную Джобсом инструкцию по эксплуатации Apple II, выпуск журнала Macworld с автографами Джобса и Стива Возняка, программу и письмо с автографами Джобса, а также материнскую плату Macintosh 128K с автографами Джобса и Джеффа Раскина.Ранее в Соединенных Штатах выставили на аукцион резюме, которое собственноручно написал соучредитель корпорации Apple Inc. Стив Джобс в 1973 году.
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