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Nissan Leaf подешевел и стал самым доступным электромобилем в США

Nissan Leaf подешевел и стал самым доступным электромобилем в США

По данным издания Electrek, стоимость самой доступной комплектации Nissan Leaf 2022 модельного года будет стартовать с отметки $27 400, что делает его самым дешёвым электромобилем для массового рынка, доступным в США. Для жителей Северной Америки транспортное средство выглядит ещё более привлекательным, если учесть, что государство субсидирует покупку Leaf на сумму $7 500.

Напомним, что стоимость базовой модификации Leaf 2021 года с 40-кВт·ч батареей составляла $31 670. В этом году электромобиль подешевел на $4270, что сделало его доступнее, чем электрический Mini Cooper, который, при цене в $29 990, считался самым дешёвым авто на электрической тяге в США. Больше всего подешевела модификация Leaf SL Plus с максимальной мощностью 62 кВт·ч. Его цена упала на $6570 и теперь составляет $37 400.

Несмотря на снижение цен, технические характеристики Leaf не изменились по сравнению с предшественниками. Тем не менее, новинки получили порт для быстрой зарядки CHAdeMO и зарядный кабель в комплекте. Дальность хода осталась прежней и составляет 240 км для базовой модели и 360 км для Leaf SL Plus.

В этом году Nissan также планирует запустить электрический кроссовер Ariya с запасом хода до 500 км. Ожидается, что его цена будет стартовать от $40 тысяч. Что касается Leaf 2022 года, он уже начал поступать в продажу.

По материалам 3dnews.ru
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