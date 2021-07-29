Появились наушники, позволяющие принимать звонки кивком головы (фото)

Компания Klipsch представила беспроводные наушники T5 II True Wireless ANC.

Об этом сообщает New Atlas.

Благодаря искусственному интеллекту, пользователи наушников смогут принимать телефонные звонки только кивком головы. Для этого нужно будет сделать всего три положительных кивка.

В случае отклонения звонка необходимо будет трижды покачать головой в разные стороны.

Отмечается, что при включенном режиме активного шумоподавления (ANC) каждый наушник должен работать пять часов после одной зарядки. Еще 15 дополнительных часов можно получить благодаря зарядному чехлу.



Фото: New Atlas

При отключении режима ANC время автономной работы наушников увеличится до семи часов, а зарядный чехол поможет еще в течение 21 часа.

Гарнитура появится в продаже в сентябре этого года. Стоимость одного базового экземпляра T5 II True Wireless ANC 299 долларов США.



Фото: New Atlas