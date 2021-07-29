Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной безопасности. Документ, в частности, обязывает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) присылать украинцам аварийные оповещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности» Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года. Документ призван снизить риск аварий на таких объектах и согласовать законодательство Украины и Евросоюза.
Подписанный Президентом закон устанавливает понятие объектов повышенной опасности и порядок их признания таковыми, уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов повышенной опасности (1, 2 или 3 класса).
Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами объектов повышенной опасности на местные органы исполнительной власти.
Кроме того, отменяется декларация безопасности на объекте повышенной опасности. Ее заменят на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет к нему доступ.
Документ также предписывает ГСЧС координировать действия других органов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также передавать аварийное оповещение и информацию в случае трансграничного воздействия аварии в Украине. Также служба будет получать аварийные оповещения и информацию в случае аварии на таком объекте в другой стране.
Закон вступает в силу через год со дня опубликования, кроме пунктов 3 и 4, которые начнут действовать в день публикации.
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