Поставки складных смартфонов к 2023 году вырастут в десять раз

На следующей неделе компания Samsung представит складные смартфоны следующего поколения. Хотя такие устройства можно назвать нишевыми, их поставки уверенно растут и будут расти в ближайшие годы. По крайней мере, в этом уверены аналитики Counterpoint Research.
Они ожидают, что в 2021 году рост по сравнению с 2020 годом будет трёхкратным, а в период до 2023 года поставки вырастут в десять раз.
Аналитики объясняют свой оптимизм постоянным улучшением дизайна и аппаратных характеристик, а также снижением цен.
В этом году ожидается отгрузка примерно 9 млн устройств рассматриваемой категории. При этом Samsung займёт более 88% рынка.
К 2023 число производителей, работающих в нише складных смартфонов, увеличится, а доля Samsung уменьшится. Впрочем, южнокорейский гигант продолжит доминировать, занимая почти 75% ниши.
По мнению аналитиков, если в 2023 году Apple выпустит свой первый складной смартфон, этот год может стать поворотной точкой в развитии рынка.
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