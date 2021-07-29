Итоги первого полугодия 2021 года на рынке офисной недвижимости Киева

По итогам первого полугодия 2021 года совокупная арендная площадь профессиональных объектов в Киеве составляет чуть более 2 млн кв. м. В структуре предложения по площади класс А занимает 25%, В и С – 75%.

Порядка 52% офисных помещений введены в эксплуатацию до 2010 и на сегодняшний день морально и технически устарели. Поэтому несмотря на перманентные локдауны, мы наблюдаем интерес инвесторов и девелоперов к рынку офисной недвижимости – с середины 2020 года активно реанимируются замороженные и отложенные проекты. Устаревшие торговые центры, гостиничные комплексы, предприятия и фабрики реконструируют в офисную недвижимость.

На разных стадиях строительной готовности сегодня находятся и анонсированы к открытию в 2021-2022 годах 32 бизнес-центра общей GLA 668 868 кв. м (без учета крупномасштабных объектов).

На июнь 2021 года стоимость аренды за 1 кв. м/месяц в классе А составляла $20-25 без учета НДС, OPEX, КП и коэффициентов BOMA, в классе В и В+ – $16-20.

За счет выхода нового предложения растет вакантность. Так, в бизнес-центрах класса А она составляет 10%, в бизнес-центрах класса В, В+ – 10-15% с тенденцией к увеличению.

С конца 2020 года сохранилась тенденция к уменьшению арендуемых площадей. Усилилась тенденция к аренде полностью готовых офисных помещений, «под ключ», включая полностью оборудованные рабочие места. Более мелкие и средние арендаторы (особенно те, кто не готов вкладывать деньги в ремонт, улучшение, меблировку помещений) рассматривают альтернативные варианты для смены офиса.