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Итоги первого полугодия 2021 года на рынке офисной недвижимости Киева

Итоги первого полугодия 2021 года на рынке офисной недвижимости Киева

По итогам первого полугодия 2021 года совокупная арендная площадь профессиональных объектов в Киеве составляет чуть более 2 млн кв. м. В структуре предложения по площади класс А занимает 25%, В и С – 75%.

Порядка 52% офисных помещений введены в эксплуатацию до 2010 и на сегодняшний день морально и технически устарели. Поэтому несмотря на перманентные локдауны, мы наблюдаем интерес инвесторов и девелоперов к рынку офисной недвижимости – с середины 2020 года активно реанимируются замороженные и отложенные проекты. Устаревшие торговые центры, гостиничные комплексы, предприятия и фабрики реконструируют в офисную недвижимость.

На разных стадиях строительной готовности сегодня находятся и анонсированы к открытию в 2021-2022 годах 32 бизнес-центра общей GLA 668 868 кв. м (без учета крупномасштабных объектов).

На июнь 2021 года стоимость аренды за 1 кв. м/месяц в классе А составляла $20-25 без учета НДС, OPEX, КП и коэффициентов BOMA, в классе В и В+ – $16-20.

За счет выхода нового предложения растет вакантность. Так, в бизнес-центрах класса А она составляет 10%, в бизнес-центрах класса В, В+ – 10-15% с тенденцией к увеличению.

С конца 2020 года сохранилась тенденция к уменьшению арендуемых площадей. Усилилась тенденция к аренде полностью готовых офисных помещений, «под ключ», включая полностью оборудованные рабочие места. Более мелкие и средние арендаторы (особенно те, кто не готов вкладывать деньги в ремонт, улучшение, меблировку помещений) рассматривают альтернативные варианты для смены офиса.

По материалам address.ua
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