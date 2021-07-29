Количество мошенничеств с банковскими картами выросло за период карантина

Карантинные ограничения способствовали росту безналичных расчетов граждан, чем воспользовались мошенники: количество мошенничеств с банковскими картами в 2020 году выросло.

О деталях УНН рассказали в Национальном банке Украины в ответ на запрос.

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«Стремительное распространение коронавируса и введенные карантинные ограничения в Украине повлияли на рост спроса граждан на безналичные расчеты картами, покупки онлайн и дистанционное обслуживание. Так, суммы безналичных операций с использованием платежных карт в течение 2020 года росли. В частности доля безналичных операций в общей сумме операций с платежными картами за прошлый год выросла более чем на 3 п. п. (с 55% за январь до 58% за ноябрь)», — сообщили в НБУ.

В свою очередь, на это обратили внимание мошенники и активизировали свои попытки обмануть украинцев. Как сообщил регулятор, количество таких случаев в прошлом году увеличилось, если сравнивать с 2019 годом — до 101 тыс. случаев против 72 тыс. случаев.

«В то же время, если говорить об уровне убытков от незаконных действий с платежными картами в общем объеме всех операций с платежными картами, то он остался относительно низким и почти не изменился по сравнению с 2019 годом. Так, за прошлый год этот показатель составлял 0,0048% от общего объема всех операций с платежными картами, в 2019 году — 0,0042%, а пять лет назад это значение превышало данные 2020 года в 3 раза (2015 год — 0,0147%)», — сообщили в Нацбанке.

То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2020 году лишь 48 гривен приходилось на незаконные действия/сомнительные операции. Это всего на шесть гривен больше, чем в 2019 году, при этом втрое меньше, чем в 2015 году.

Большая часть незаконных действий с платежными картами с 2015 по 2020 год происходила в сети Интернет — в среднем 53% от общего количества и 52% от общей суммы убытков.