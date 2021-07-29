0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Количество мошенничеств с банковскими картами выросло за период карантина

Количество мошенничеств с банковскими картами выросло за период карантина

Карантинные ограничения способствовали росту безналичных расчетов граждан, чем воспользовались мошенники: количество мошенничеств с банковскими картами в 2020 году выросло.

О деталях УНН рассказали в Национальном банке Украины в ответ на запрос.

Читайте также: Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-обман

«Стремительное распространение коронавируса и введенные карантинные ограничения в Украине повлияли на рост спроса граждан на безналичные расчеты картами, покупки онлайн и дистанционное обслуживание. Так, суммы безналичных операций с использованием платежных карт в течение 2020 года росли. В частности доля безналичных операций в общей сумме операций с платежными картами за прошлый год выросла более чем на 3 п. п. (с 55% за январь до 58% за ноябрь)», — сообщили в НБУ.

В свою очередь, на это обратили внимание мошенники и активизировали свои попытки обмануть украинцев. Как сообщил регулятор, количество таких случаев в прошлом году увеличилось, если сравнивать с 2019 годом — до 101 тыс. случаев против 72 тыс. случаев.

«В то же время, если говорить об уровне убытков от незаконных действий с платежными картами в общем объеме всех операций с платежными картами, то он остался относительно низким и почти не изменился по сравнению с 2019 годом. Так, за прошлый год этот показатель составлял 0,0048% от общего объема всех операций с платежными картами, в 2019 году — 0,0042%, а пять лет назад это значение превышало данные 2020 года в 3 раза (2015 год — 0,0147%)», — сообщили в Нацбанке.

То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2020 году лишь 48 гривен приходилось на незаконные действия/сомнительные операции. Это всего на шесть гривен больше, чем в 2019 году, при этом втрое меньше, чем в 2015 году.

Большая часть незаконных действий с платежными картами с 2015 по 2020 год происходила в сети Интернет — в среднем 53% от общего количества и 52% от общей суммы убытков.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.