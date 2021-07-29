Какие объекты не подпадают под «нулевое» декларирование - объяснения ГНС

Налоговая служба сообщает об объектах, которые не подпадают под одноразовое (специальное) добровольное декларирование.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области, пишет sud.ua.

активы физического лица, полученные (приобретенные) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:

уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

нарушениями в сфере валютного законодательства;

нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»;

активы физического лица, принадлежащие декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных:

статьями 212, 212 прим. 1, а так же статьей 366 (относительно документов налоговой и/или финансовой отчетности, таможенных деклараций, налоговых накладных, первичных документов, другой отчетности по налогам, сборам (обязательным платежам);

статьей 367 (если уголовное правонарушение связано с нарушением требований налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы) Уголовного кодекса Украины;

активы физического лица или юридического лица, принадлежащие декларанту, в отношении которого открыто судебное производство в совершении любого из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 209, 258 прим. 5 и 306, частями первой и второй статьи 368 прим. 3, частями первой и второй статьи 368 прим.4, статьями 368, 368 прим. 5, 369 и 369 прим. 2 Уголовного кодекса Украины, и/или которые подлежат взысканию как необоснованные в порядке, установленном главой 12 раздела III Гражданского процессуального кодекса Украины;

средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме;

активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, имеют источники происхождения из такой страны.

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