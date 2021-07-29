Какие объекты не подпадают под «нулевое» декларирование - объяснения ГНС

Налоговая служба сообщает об объектах, которые не подпадают под одноразовое (специальное) добровольное декларирование.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области, пишет sud.ua.
уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
нарушениями в сфере валютного законодательства;
нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»;
статьями 212, 212 прим. 1, а так же статьей 366 (относительно документов налоговой и/или финансовой отчетности, таможенных деклараций, налоговых накладных, первичных документов, другой отчетности по налогам, сборам (обязательным платежам);
статьей 367 (если уголовное правонарушение связано с нарушением требований налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы) Уголовного кодекса Украины;
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