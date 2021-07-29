JPMorgan запустил собственный Bitcoin-фонд для богатых клиентов

Инвестиционный банк JPMorgan предоставил богатым клиентам доступ к собственному Bitcoin-фонду.
Об этом сообщает Coindesk.
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Пассивно управляемый Bitcoin-фонд был запущен JPMorgan в партнерстве с NYDIG (New York Digital Investment Group). На данный момент клиенты банка еще не осуществляли никаких вложений в фонд. Советники банка были подготовлены к проведению сделок с Bitcoin-фондом 4 августа.
Напомним, 23 июля JPMorgan первым из крупнейших американских инвестиционных банков предоставил клиентам доступ к криптовалютному фонду.
Финансовые консультанты JPMorgan с 19 июля имеют возможность предлагать своим клиентам инвестиции в четыре фонда Grayscale (Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust и Ethereum Classic Trust, а также в фонд Osprey Bitcoin Trust.
Возможность инвестировать в криптовалютные фонды получили все клиенты JPMorgan, включая пользователей торгового приложения Chase, клиентов, чьи активы находятся под управлением JPMorgan Advisors, а также сверхбогатых.
21 июля стало известно, что большинство клиентов подразделения по управлению активами и капиталом инвестиционного банка JPMorgan начали рассматривать Bitcoin как класс активов и хотят в него инвестировать.
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