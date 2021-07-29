В Австралии выпустили криптовалютную карту Mastercard

Австралийская криптобиржа CoinJar выпустила криптовалютную платежную карту. Это первый подобный продукт в стране, который поддержала платежная система Mastercard.

Новая карта называется CoinJar Card, и с помощью нее можно будет расплачиваться криптовалютой во всех торговых точках, которые работают с платежной сетью Mastercard.

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Для пользователей будут доступны до 30 цифровых активов. Криптовалюта будет автоматически конвертироваться в австралийские доллары при совершении транзакций.

Карта может быть физической, и ее также можно подключить через Google или Apple Pay.

При конверсии криптовалюты платформа взимает 1% комиссии. Эти средства возвращаются пользователям по программе вознаграждения, – бонусные баллы можно использовать для оплаты услуг биржи или покупок в CoinJar Rewards Store.