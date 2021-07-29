Рада в июле лишила депутатов 3 млн гривен за прогулы

Верховная Рада в июле прекратила выплату средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, 71 депутату.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

В июле ряду депутатов было начислено по 45 400 гривен на выполнение депутатских полномочий за июнь.

Однако начисление выплат, связанных с выполнением полномочий, некоторым депутатам прекращено.

Так, соответствующие выплаты прекращены председателю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, сопредседателям фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Вадиму Рабиновичу и Юрию Бойко, председателю фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко, сопредседателю депутатской группы «За будущее» Виктору Бондарю, главе партии «За будущее» Игорю Палице и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко.

Также этих выплат лишены глава аграрного комитета Николай Сольский, глава партии «Голос» Кира Рудык, депутаты от «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук, Илья Кива, Тарас Козак, депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов.

Всего прекращено начисление средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, 71 парламентарию.

Согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает участие в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении таких выплат издает председатель Рады по решению регламентного комитета.