Первая дистанционная школа в Украине подписала договор с НУБиП

Согласно данным ЮНЕСКО и Международного союза электросвязи, в 2020 году из-за пандемии в школу не ходило, по меньшей мере, 1,5 млрд учеников и 63 млн учителей начальных и средних школ.

В связи с последними тенденциями и перспективами дистанционного обучения, Национальный университет биоресурсов и природопользования 30 июля 2021 года подписал Договор о сотрудничестве с первой в Украине полностью дистанционной школой европейского образца «Оптима»

Первая по году основания и месту в рейтинге результатов ВНО среди дистанционных учебных заведений Украины — школа «Оптима» намерена объединить усилия с НУБиП для реализации совместных проектов в сфере образовательной деятельности.



Мария Милецкая, основательница школы «Оптима», и Станислав Николаенко, ректор НУБиП

«События двух последних лет показали не только актуальность, но и необходимость развития дистанционного образования в Украине. Подготовка учащихся и учителей к новым реалиям, современные технические средства, передовые наработки и собственно концепция качественного образования — вот в чем мы желаем сотрудничать с НУБиП», — говорит Мария Милецкая, основательница школы «Оптима».

По ее словам, уже с 1 сентября для своих воспитанников «Оптима» готовит расширенную индивидуальную программу, углубленное изучение математики и английского языка, а также интегрированные IT-классы.

«Младшие школьники в новом учебном году смогут лучше адаптироваться к дистанционному обучению благодаря виртуальным мини-классам. Также будут изучать английский на лучшей лицензированной платформе — Oxford Learn. Большое внимание мы уделяем практической составляющей обучения — кейс-урокам», — отмечает Милецкая.



Мария Милецкая за практические составляющие и STEM-концепцию в дистанционном обучении

Во время встречи руководителей НУБиП и дистанционной школы «Оптима» обсудили перспективы развития дистанционных технологий, подготовку учащихся и учителей к ним, подходы к образованию будущего.

«В „Оптиме“ мы даже интегрировали STEM-концепцию (система естественной и математической образовательных отраслей, которая имеет целью развитие личности через формирование компетентностей, естественно-научной картины мира, мировоззренческих позиций и жизненных ценностей. — Ред.). Она стала основой новых углубленных математических и IT-направлений при дистанционном обучении», — рассказывает основательница школы.

Сейчас в такой школе учатся более 7 тыс. учеников, которые могут выбрать индивидуальные учебные программы.

А за 6 лет работы «Оптиму» окончили более 3 тыс. выпускников.

Школа имеет разветвленную сеть региональных представительств по всей Украине: в Чернигове, Ивано-Франковске, Мукачево, Тернополе, Ужгороде, Львове, Хмельницком, Житомире, Одессе, Днепре, Николаеве, Виннице и Ровно.

«Оптима» — входит в ТОП 50 лучших учебных заведений для школьников по результатам ВНО, а также является официальным партнером одобренного МОН проекта «Розумники» (Smart Kids).

Детали по ссылке: https://optima.school