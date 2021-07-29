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В Счетной палате подсчитали, как увеличились расходы Фонда безработицы

В Счетной палате подсчитали, как увеличились расходы Фонда безработицы

Расходы Фонда занятости в течение последних трех лет увеличились в 2,2 раза – с 11 млрд грн в 2018 году до более 23 млрд грн в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию на рынке труда.

Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения.

Так, в 2020 году на 4% (до 16 млн человек) уменьшилось количество занятого населения и на 12,5% (до 1,7 млн человек) увеличилось количество безработного населения.

В то же время уровень трудоустройства снизился почти до 31%. В 1,4 раза увеличилось количество безработных – до 1,1 млн человек, – которые получали помощь по безработице.

Снижение уровня занятости вместе с недопоступлением средств от ЕСВ привело к дефициту финансовых ресурсов в ранее бездефицитном бюджете Фонда занятости.

Отмечается, что его финансовую стабильность удалось обеспечить благодаря выделению более 5 млрд грн финансовой помощи из фонда борьбы с COVID-19, что позволило выплатить пособие по безработице более 350 тыс. человек.

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В общем расходы Фонда занятости из государственного бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились в 7,8 тыс. раз — с 1,1 млн грн до 8,6 млрд грн. При этом объем расходов Фонда за счет собственных поступлений увеличился лишь на 10% – с 13 млрд грн в 2019 году до более 14,6 млрд грн в 2020 году.

«Вместе с тем, из-за непредсказуемости ситуации, недостаток опыта своевременного и эффективного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19 и введением карантинных мероприятий, планирование и использование средств Фонда происходило с просчетами. Как следствие, не использовано 1,7 млрд грн, из которых почти 1,5 млрд грн – средства государственного бюджета», – говорится в сообщении.

Отмечается, что более двух третей общего объема расходов Фонда составляют расходы на материальное обеспечение на случай безработицы. В 2020 году по сравнению с 2019 годом они выросли в 1,7 раза – до 16 млрд грн. Это позволило, в частности, обеспечить пособием по безработице 829 тыс. человек в 2019 году и более 1,1 млн человек в 2020 году.

По материалам Hubs
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