По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,443 млн грн и 53,140 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (73 и 39), максимальный курс продажи доллара 27,27 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,98−26,99 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 112 активных заявок по доллару на сумму 88,583 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,2700 — 11 111

27,0000 — 20 000

26,9900 — 50 000

26,9800 — 33 333

26,9800 — 70 000

26,9800 — 5 000

26,9700 — 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,9000 — 200

26,9700 — 10 000

26,9750 — 20 000

26,9800 — 10 000

26,9800 — 5 000

26,9800 — 10 000

26,9800 — 16 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0033 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,9627 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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