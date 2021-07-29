По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,443 млн грн и 53,140 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (73 и 39), максимальный курс продажи доллара 27,27 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,98−26,99 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 112 активных заявок по доллару на сумму 88,583 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,2700 — 11 111
27,0000 — 20 000
26,9900 — 50 000
26,9800 — 33 333
26,9800 — 70 000
26,9800 — 5 000
26,9700 — 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,9000 — 200
26,9700 — 10 000
26,9750 — 20 000
26,9800 — 10 000
26,9800 — 5 000
26,9800 — 10 000
26,9800 — 16 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0033 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,9627 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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