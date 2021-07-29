Сколько биогазовых станций за год ввели в эксплуатацию в Украине

В Украине за год ввели в эксплуатацию 68 биогазовых станций. Об этом сообщает Биоэнергетическая ассоциация Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что из введенных в 2020 году в Украине биогазовых станций 28 производят биогаз из агросырья, 27 – работают на биогазе с полигонов твердых бытовых отходов, 9 – производят биогаз в результате анаэробной очистки промышленных сточных вод, еще на одной биогаз получают из осадка хозяйственно-бытовых сточных вод, а еще три станции предназначены для производства генераторного газа (классифицируются как биогазовые станции).

При этом 50 биогазовых электростанций продают электроэнергию по «зеленому» тарифу.

Отмечается, что общее потребление агросырья для производства биогаза составило около 1,8 млн тонн в форме свежей массы.

Общий объем полученного дигестата составил около 78 тыс. тонн по сухому веществу. Дигестат – это продукт биоконверсии органических материалов в процессе метанового брожения. В результате органическое вещество распадается до более простых органических соединений, минерализованных веществ, микробной биомассы и биогаза, состоящего преимущественно из метана (55-70%) и углекислого газа (30-45%).

По состоянию на конец 2020 года в Украине общая установленная электрическая мощность когенерационных установок на биогазе составила около 105 МВт, из них 103,364 МВт работают по «зеленому» тарифу, а суммарное производство биогаза – 230 млн кубометров.