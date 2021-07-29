ГПУ разоблачила преступную организацию, похищавшую сырье из нефтепродуктопровода

Правоохранители задержали и уведомили о подозрении 13 участников преступной организации по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и систематической кражи нефтепродуктов.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, участники преступной организации систематически похищали нефтепродукты, транспортируемые по магистральному нефтепродуктопроводу «Лисичанск-Кременчуг» в особо крупных размерах.
В ходе расследования проведено около 120 негласных следственных действий. Правоохранителями получены данные о 16 участниках преступной организации, которые в составе трех отдельных организованных групп под общим руководством жителя г. Днепр, путем несанкционированного подключения к магистральным нефтепродуктопроводам АО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» на территории Полтавской области совершали хищение углеводного сырья. В дальнейшем на крупногабаритных транспортных средствах они перевозили его для хранения на базы в Днепропетровской области по поддельным товаро-транспортным документам.
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Фото: ГПУ
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