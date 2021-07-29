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С дома Сикорского в Киеве сняли арест и готовят передать на баланс города

С дома Сикорского в Киеве сняли арест и готовят передать на баланс города

С памятника местного значения, дома авиаконструктора Игоря Сикорского на улице Ярославов Вал, 15Б, сняли арест. Его готовят передать на баланс города, что позволит проводить дальнейшие работы по восстановлению здания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Киевсовета Ольга Гвоздик.

«С 2015 года с каждым новым министром Минобороны инициативная группа пыталась найти общее решение проблемы – снять арест с дома и передать его на баланс города. И вот наконец это произошло: арест снят, суды позади, а усадьба готова к переходу на баланс города», – пишет Гвоздик.

По ее словам, дом Сикорского передадут городу уже этой осенью, что позволит начать работы по восстановлению памятника и сделать здесь музей. Концепцию восстановления здания обещают согласовать с общиной.

Передать дом Сикорского на баланс Киева не получалось с 2015 года, так как недвижимость находится в собственности отеля Казацкий Министерства обороны Украины, на который наложили арест. Таким образом, передавать здание было невозможно.

В июне этого года Окружной административный суд Киева обязал Отель Казацкий и Минобороны подписать охранный договор привести дом Сикорского в надлежащее состояние.

В доме планируют создать музей авиаконструктора Сикорского. На прошлой неделе это не первый раз анонсировали в Киевской городской государственной администрации.

По материалам НВ
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