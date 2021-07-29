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С начала года лицензионные платежи от игорного бизнеса составили почти миллиард гривен

С начала года лицензионные платежи от игорного бизнеса составили почти миллиард гривен

В комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подтвердили перевод 9 млн грн в бюджет Украины за лицензию для зала игровых автоматов от компании ООО «Волна 4444».

«ООО „Волна 4444“ оплатило лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. Государственная казначейская служба Украины информацию подтвердила», — сообщили в КРАИЛ.

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Ранее эта компания получила лицензию для открытия зала игровых автоматов в киевском отеле «Братислава».

Заместитель председателя экспертного совета КРАИЛ Борис Баум заявлял, что с начала текущего года лицензионные платежи от игорного бизнеса составили почти миллиард гривен.

Напомним, в целом в Украине выдали уже 27 лицензий для различных игорных предприятий:

  • 11 из них получили онлайн-казино;
  • восемь — залы игровых автоматов;
  • пять — наземные казино;
  • две — платформы онлайн-покера;
  • одна лицензия досталась букмекерам.

Ранее в Кабмине заявляли, что правительство Украины планирует получить 7,443 млрд грн (более $ 260 млн) в 2021 году за счет «Платы за лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на лотереи».

Эти деньги хотят потратить на новый Государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки.

По материалам НВ
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