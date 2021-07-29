МАУ выбралась из убытков по итогам полугодия

По итогам полугодия авиакомпания Международные Авиалинии Украины (МАУ) получила 21,7 млн грн чистой прибыли против 2,9 млрд грн убытка за аналогичный период 2020 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
Показатель EBITDA был зафиксирован на уровне 1,1 млрд грн. В компании отметили, что смогли получить прибыль по итогам полугодия благодаря оптимизации расходов и адаптации бизнеса к длительным ограничениям авиаперевозок.
В частности, компания реализовала антикризисную программу по реструктуризации расходов, оптимизации штата и минимизации затрат.
Также в МАУ добавили, что перешли на на гибкое и краткосрочное планирование сети маршрутов с учетом частых ситуативных изменений правил въезда иностранными государствами в течение 2020−2021 гг.
Напомним, что авиакомпания МАУ завершила 2020 год с убытком в 4,518 млрд грн.
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