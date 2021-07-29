Хищение $400 тысяч в АРМА: Кабмин назначил нового руководителя агентства

Кабинет министров временно возложил обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), на Дмитрия Жоравовича.

Об этом сообщил на своей странице министр Кабмина Олег Немчинов. Жоравович сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Напомним, что в конце июля Печерский районный суд Киева отстранил Виталия Сигидина от исполнения обязанностей главы АРМА, а также отстранил его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений агентства. Суд также избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне сотрудники бюро сообщили им о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов. Установлено, что в августе-декабре 2020 года Сигидин и его подчиненные в сговоре с адвокатами и еще одним человеком завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Обыски по местам жительства фигурантов дела СБУ провела еще 1 апреля. Как сообщало тогда издание «Стопкор», обыски были проведены дома у исполняющего обязанности главы агентства Сигидина, у замглавы АРМА Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и «у афериста Игоря Короля, который фактически похитил 400 тысяч долларов конфискованных средств».