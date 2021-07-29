0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Хищение $400 тысяч в АРМА: Кабмин назначил нового руководителя агентства

Хищение $400 тысяч в АРМА: Кабмин назначил нового руководителя агентства

Кабинет министров временно возложил обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), на Дмитрия Жоравовича.

Об этом сообщил на своей странице министр Кабмина Олег Немчинов. Жоравович сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Напомним, что в конце июля Печерский районный суд Киева отстранил Виталия Сигидина от исполнения обязанностей главы АРМА, а также отстранил его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений агентства. Суд также избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне сотрудники бюро сообщили им о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов. Установлено, что в августе-декабре 2020 года Сигидин и его подчиненные в сговоре с адвокатами и еще одним человеком завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Обыски по местам жительства фигурантов дела СБУ провела еще 1 апреля. Как сообщало тогда издание «Стопкор», обыски были проведены дома у исполняющего обязанности главы агентства Сигидина, у замглавы АРМА Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и «у афериста Игоря Короля, который фактически похитил 400 тысяч долларов конфискованных средств».

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.