Хищение $400 тысяч в АРМА: Кабмин назначил нового руководителя агентства

Кабинет министров временно возложил обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), на Дмитрия Жоравовича.
Об этом сообщил на своей странице министр Кабмина Олег Немчинов. Жоравович сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.
Напомним, что в конце июля Печерский районный суд Киева отстранил Виталия Сигидина от исполнения обязанностей главы АРМА, а также отстранил его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений агентства. Суд также избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.
Накануне сотрудники бюро сообщили им о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов. Установлено, что в августе-декабре 2020 года Сигидин и его подчиненные в сговоре с адвокатами и еще одним человеком завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.
Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).
Обыски по местам жительства фигурантов дела СБУ провела еще 1 апреля. Как сообщало тогда издание «Стопкор», обыски были проведены дома у исполняющего обязанности главы агентства Сигидина, у замглавы АРМА Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и «у афериста Игоря Короля, который фактически похитил 400 тысяч долларов конфискованных средств».
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