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Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту

Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту

Илон Маск показал ракету Starship, которая скоро полетит на земную орбиту. Глава SpaceX поделился коротким видео и фотографиями ракеты и транспортировки двигателей Super Heavy.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship – космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

По материалам РБК-Украина
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