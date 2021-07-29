Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту

Илон Маск показал ракету Starship, которая скоро полетит на земную орбиту. Глава SpaceX поделился коротким видео и фотографиями ракеты и транспортировки двигателей Super Heavy.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

Компания Маска SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship – космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас.