ЕС хочет, чтобы Украина прекратила выдавать по два загранпаспорта

В ЕС заявили, что Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако Европейская комиссия призвала Украину прекратить выдавать своим гражданами по два действительных загранпаспорта.

Об этом свидетельствует отчет Еврокомиссии.

«Польша выявила граждан Украины, у которых более одного легально выданного паспорта, иногда с измененными личными данными, что может позволить им оставаться в ЕС дольше установленного срока 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — говорится в сообщении.

При этом в ЕС отметили, что последние небиометрические паспорта в Украине выдали в 2016 году и полностью отказаться от них должны до 2026 года, когда истечет срок их действия.

«Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких „дополнительных“ паспортов и отменить действие туже выданных», — говорится в сообщении.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что визовая политика Украины не полностью отвечает списку третьих стран, граждане которых подлежат визовому режиму для краткосрочного пребывания в ЕС.