Свыше 30 млрд: Данилишин объяснил результаты доходности банковского сектора за полгода

Прибыль банковской системы за 6 месяцев 2021 года превысила 30 млрд гривен, что на 6,3 млрд гривен или на 26,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом написал Председатель совета НБУ Богдан Данилишин.

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Основной вклад в рост доходности банковской системы Украины внесли увеличение чистых процентных и комиссионных расходов банков (на 31% и 28% в сравнении с 1 полугодием 2020 года), а также более чем трехкратное уменьшение объемов отчислений банков в резервы по активным операциям (5,4 млрд гривен по сравнению с 17,8 млрд в январе-июне 2020 года).

Рентабельность капитала банков в июне составила 28,6%, активов – 3,3%.

Ликвидность банковского сектора (корсчета банков и депозитные сертификаты НБУ) в течение недели несколько сократилась – до 210,5 млрд гривен, однако продолжает быть почти в четыре раза больше норматива обязательного резервирования (54,5 млрд гривен). На сокращение запаса ликвидности в банковской системе в большей степени повлияло аккумулирование средств на казначейском счете Правительства в НБУ, которое превысило положительный вклад (в увеличение ликвидности банковской системы) от сокращения объема наличных вне банков.

Как отметил Данилишин, операции с НБУ имели ограниченное влияние на ликвидность банков, несмотря на то, что за неделю в банковскую систему поступило всего 130 млн гривен рефинансирования на срок 84 дня по ставке 9%.

Остаток задолженности платежеспособных банков по кредитам рефинансирования НБУ составляет 87 млрд гривен, что почти в 7 раз больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Справка Finance.ua:

Государственный ПриватБанк стал лидером среди самых прибыльных украинских банков по итогам января-апреля 2020 года, задекларировав 17,285 млрд грн чистой прибыли, об этом говорится в данных Национального банка Украины ( НБУ ).

два государственных банка будут приватизированы в 2021 году, при этом до конца 2022 года спишут проблемных кредитов на более чем 400 млрд грн.

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