Google упростила идентификацию пользователей на сторонних ресурсах

Компания Google разработала набор API и пакет технологий Identity Services, упрощающие процесс авторизации и позволяющие входить в учётные записи на сторонних веб-площадках, используя аккаунт экосистемы Google.

Технология One Tap позволит пользователю зарегистрироваться на любом стороннем сайте буквально одним нажатием (допускается даже выбор одного из нескольких активных аккаунтов Google в случае их наличия). Даже после выхода и повторного входа на сайт будет доступна кнопка «Войти через Google» (Sign in with Google), позволяющая одним нажатием войти под именем, под которым пользователь регистрировался на той или иной платформе.

Конечно, Google автоматически получает дополнительную информацию о наиболее активно используемых пользователем ресурсах (впрочем, об этом техногигант хорошо знает и без этого). При этом отпадает необходимость хранения многочисленных паролей и их восстановления в случае, если они утеряны.

Технология крайне выгодна и владельцам сайтов. По данным Google, необходимые API можно интегрировать буквально с помощью статичного HTML-сниппета или пары строчек кода JavaScript — при этом система надёжно защищена от многочисленных угроз.

По имеющимся данным, сервис Pinterest, уже использующий подобную технологию, на 46 % повысил количество регистраций с компьютеров и на 126 % — с Android-устройств, при этом число повторных обращений к сервису выросло на 16 % и 34 % соответственно. Reddit удвоил «повторный» трафик с помощью OneTap (за какой период, неизвестно).

Желающие изучить возможности технологии более подробно могут сделать это на официальной странице Google.