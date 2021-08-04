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Объём мирового рынка 5G-инфраструктур в 2021 году вырастет почти на 40 %

Объём мирового рынка 5G-инфраструктур в 2021 году вырастет почти на 40 %

Компания Gartner обнародовала прогноз по мировому рынку инфраструктур сотовой связи пятого поколения (5G). Сообщается, что соответствующий сегмент в ближайшие годы будет активно развиваться.

В 2020 году, по оценкам, общие расходы в секторе инфраструктур сотовой связи составили $46,4 млрд. Из них $13,8 млрд пришлось на технологии 5G, ещё $17,1 млрд — на платформы 4G/LTE. Затраты в области систем связи третьего и второго поколений (3G/2G) составили примерно $3,2 млрд.

В текущем году, как прогнозируется, расходы на сетевые инфраструктуры 5G поднимутся на 39%, достигнув $19,1 млрд. При этом затраты на системы 4G/LTE снизятся до $14,6 млрд, а на платформы 3G/2G — до $1,9 млрд.

В следующем году развитие сервисов 5G продолжится. Так, затраты на инфраструктуры пятого поколения возрастут до $23,3 млрд. На этом фоне продолжится сокращение инвестиций в системы сотовой связи предыдущих поколений. В сегменте 4G/LTE расходы составят $12,1 млрд, в сфере 3G/2G — $1,1 млрд.

В 2020 году, как отмечается, только 10 % телекоммуникационных операторов предоставляли услуги 5G-связи. К 2024 году, по прогнозам аналитиков, этот показатель достигнет 60%.

По материалам 3dnews.ru
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